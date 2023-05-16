Госдеп США раскрыл количество американских ядерных боезарядов

Соединенные Штаты по состоянию на 1 марта 2023 года располагали 1419 развернутыми ядерными боезарядами. Об этом говорят данные из опубликованных пресс-службой Госдепартамента США справочных материалов.
Согласно документу, на вооружении США сейчас находятся 662 оперативно развернутых носителя ядерных боезарядов. Среди них – межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики и баллистические ракеты на подводных лодках. Помимо этого, в целом всех пусковых установок, в том числе и неразвернутых, МБР, БРПЛ и ТБ в Соединенных Штатах насчитывается 800.
В заявления американского внешнеполитического ведомства отмечается, что указанные сведения опубликованы «в интересах прозрачности и из-за приверженности США ответственному подходу к ядерной сфере». В Госдепе также призвали Россию вернуться к полному выполнению нового Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и всех предусмотренных им мер по поддержанию стабильности, прозрачности и верификации.
Ранее Вашингтон пообещал не размещать в Южной Корее ядерное оружие. Однако президент США Джо Байден сказал, что атомные подлодки будут заходить в порты азиатского государства.