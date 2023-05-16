Госдеп США раскрыл количество американских ядерных боезарядов

В заявления американского внешнеполитического ведомства отмечается, что указанные сведения опубликованы «в интересах прозрачности и из-за приверженности США ответственному подходу к ядерной сфере». В Госдепе также призвали Россию вернуться к полному выполнению нового Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и всех предусмотренных им мер по поддержанию стабильности, прозрачности и верификации.