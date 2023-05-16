ФСБ задержала 25-летнюю украинскую шпионку за передачу информации о группировке ВС РФ «Восток»

Ранее в Китае приговорили к пожизненному тюремному заключению гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщает The Wall Street Journal. КНР не опубликовала подробностей касательно обвинений, выдвинутых против 78-летнего Синвань Люна. Также в марте китайские власти осудили за шпионаж гражданина Японии, который трудился в фармацевтической компании Astellas Pharma.