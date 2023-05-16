Феромонные ловушки на вредителей установят в лесах Тверской и Ярославской областей

Специалисты Россельхознадзора установят 2 380 феромонных ловушек на основных карантинных вредителей: восточную плодожорку, усачей, сибирского и непарного шелкопряда, капрового жука, картофельную моль и других. Особое внимание будет уделяться местам складирования лесоматериалов в обеих областях, а также участкам, засеянным импортным семенным и посадочным материалом.