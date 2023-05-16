Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских боксеров с победой на чемпионате мира в Ташкенте

Общество
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских боксеров с победой на чемпионате мира в Ташкенте

Российский лидер Владимир Путин поздравил Шарабутдина Атаева и Муслима Гаджимагомедова с победой на чемпионате мира по боксу в Ташкенте. Телеграммы появились на сайте Кремля.

Атаев стал победителем в весовой категории до 86 кг. Лидер страны отметил, что спортсмен является ярким представителем школы бокса России. Во время поединков он проявил железную волю и отточенную технику.

Глава России также похвалил победителя чемпионата мира в весовой категории до 92 кг Гаджимагомедова. Путин выделил его целеустремленность, упорство и уверенность. Президент подчеркнул, что боксеру удалось во второй раз завоевать титул чемпиона.

Днем ранее российский лидер направил приветственные слова участникам «Россия исламский мир: KazanForum». Он отметил, что Россия готова к сотрудничеству с исламскими странами.
путин чемпионат мира по боксу кремль боксеры поздравление телеграмма путина школа бокса россии
Военкоры ФАН