Президент РФ Владимир Путин поздравил российских боксеров с победой на чемпионате мира в Ташкенте

Российский лидер Владимир Путин поздравил Шарабутдина Атаева и Муслима Гаджимагомедова с победой на чемпионате мира по боксу в Ташкенте. Телеграммы появились на сайте Кремля.
Атаев стал победителем в весовой категории до 86 кг. Лидер страны отметил, что спортсмен является ярким представителем школы бокса России. Во время поединков он проявил железную волю и отточенную технику.
Глава России также похвалил победителя чемпионата мира в весовой категории до 92 кг Гаджимагомедова. Путин выделил его целеустремленность, упорство и уверенность. Президент подчеркнул, что боксеру удалось во второй раз завоевать титул чемпиона.
Днем ранее российский лидер направил приветственные слова участникам «Россия исламский мир: KazanForum». Он отметил, что Россия готова к сотрудничеству с исламскими странами.