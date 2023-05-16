Членов ОПГ из Анапы подозревают в организации заказного убийства сотрудника полиции

Участников преступной группы в Анапе подозревают в организации покушения на убийство правоохранителя. Об этом уведомили в СУ СК России по Кубани.
Как пишет кuban.aif.ru, в 2021 году злоумышленники возрастом от 37 до 62 лет сформировали в Анапе ОПГ. Подыскивая исполнителей убийства, они попали в поле зрения правоохранителей.
По данным следствия, в период с октября прошлого года по январь текущего года преступники разработали план убийства работника местного отдела МВД. Вместе с полицейским фигуранты планировали убить судебного пристава, рассказали в пресс-службе ведомства.
В начале января этого года правонарушители встретились с сотрудником спецслужбы, который играл роль исполнителя, и отдали ему схему убийства стража порядка и требуемое для этого орудие. В результате полицейские сымитировали убийство коллеги.
В конце января этого года преступников задержали в ходе покушения на убийство пристава. Четверых фигурантов поместили в СИЗО. Специалисты продолжают расследование уголовного дела, сообщили в региональном СКР.