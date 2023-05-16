Безбилетник избил женщину в московском метро из-за замечания

Мужчина-безбилетник протиснулся через турникет за женщиной и избил ее после замечания. Теперь агрессивному пассажиру грозит уголовное дело.
Женщина получила удар ногой от безбилетника сразу после прохода через турникет, но на этом агрессор не остановился. Позже он нанес пассажирке удар по лицу в вагоне поезда.
Пострадавшая зафиксировала побои и обратилась в правоохранительные органы. Агрессивному безбилетнику грозит уголовное дело по статье «Побои».
Ранее 36-летнего дальнобойщика из Иркутска приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима за смертельное избиение 50-летнего коллеги. Это произошло летом 2022 года.