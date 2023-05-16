Народный артист РФ Андрей Соколов рассказал о политической осведомленности своей 12-летней дочери

В эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым актер Андрей Соколов отметил, что старается обсуждать политические темы со своей 12-летней дочерью Софией очень аккуратно.
Однако во время разговора он вспомнил момент, когда девочка начала рассказывать ему об Алексее Навальном✱ (внесен в список террористов и экстремистов в России). Соколов заявил, что современная российская молодежь — это те люди, которые в будущем «будут определять политику» страны. Поэтому, по его словам, очень важно следить за информационной повесткой.
«У нас был эпизод, когда она, 10-летний ребенок, начинала мне говорить, кто такой Навальный✱. Ну как? Поэтому, я о чем говорю, сейчас в наш век этой информации, которая доступна и вообще не запрещена никоим образом, нужно очень тщательно за этим следить. Дети – наше будущее… Это те, кто будет определять политику нашей страны», — заявил актер.
Ранее по поводу российской молодежи высказался коллега Соколова по фильму «Маленькая Вера», народный артист РФ Юрий Назаров. По его мнению, Запад повлиял на мировоззрение молодых людей, из-за чего у них «в голове – полный маразм».
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России