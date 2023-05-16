Народный артист РФ Андрей Соколов рассказал о политической осведомленности своей 12-летней дочери

Однако во время разговора он вспомнил момент, когда девочка начала рассказывать ему об Алексее Навальном✱ (внесен в список террористов и экстремистов в России). Соколов заявил, что современная российская молодежь — это те люди, которые в будущем «будут определять политику» страны. Поэтому, по его словам, очень важно следить за информационной повесткой.