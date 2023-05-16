Уральский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в регионе из-за высокой пожароопасности

Синоптики гидрометцентра объявили 16-18 мая штормовое предупреждение из-за высокой и чрезвычайной пожарной опасности в регионе, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».
В нескольких районах Уральского федерального округа зафиксирован высокий и чрезвычайный уровень пожарной опасности. В связи с этим сотрудники гидрометцентра объявили с 16 по 18 мая штормовое предупреждение. На протяжении этого периода в районах Свердловской, Челябинской и Курганской областей сохранится четвертый и пятый класс горимости леса.
Помимо этого, в Тюменской области особый противопожарный режим продлен до 3 июня. В ряде регионов власти ввели чрезвычайное положение в связи с масштабными ландшафтными горениями леса.
Ранее сотрудники МЧС России эвакуировали жителей села Озерное Курганской области из-за пожара. К ликвидации возгорания были привлечены 120 человек личного состава и 23 единицы техники.