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Уральский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в регионе из-за высокой пожароопасности

Происшествия
Уральский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в регионе из-за высокой пожароопасности

Синоптики гидрометцентра объявили 16-18 мая штормовое предупреждение из-за высокой и чрезвычайной пожарной опасности в регионе, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

В нескольких районах Уральского федерального округа зафиксирован высокий и чрезвычайный уровень пожарной опасности. В связи с этим сотрудники гидрометцентра объявили с 16 по 18 мая штормовое предупреждение. На протяжении этого периода в районах Свердловской, Челябинской и Курганской областей сохранится четвертый и пятый класс горимости леса.

Помимо этого, в Тюменской области особый противопожарный режим продлен до 3 июня. В ряде регионов власти ввели чрезвычайное положение в связи с масштабными ландшафтными горениями леса.

Ранее сотрудники МЧС России эвакуировали жителей села Озерное Курганской области из-за пожара. К ликвидации возгорания были привлечены 120 человек личного состава и 23 единицы техники.
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