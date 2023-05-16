Уральский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в регионе из-за высокой пожароопасности

В нескольких районах Уральского федерального округа зафиксирован высокий и чрезвычайный уровень пожарной опасности. В связи с этим сотрудники гидрометцентра объявили с 16 по 18 мая штормовое предупреждение. На протяжении этого периода в районах Свердловской, Челябинской и Курганской областей сохранится четвертый и пятый класс горимости леса.