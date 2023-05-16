Глава МИД РФ Сергей Лавров указал на повышения уровня взаимодействия с государствами СНГ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на повышение уровня взаимодействия страны с государствами СНГ. Об этом он заявил 16 мая, во вторник.
Соответствующей информацией глава внешнеполитического ведомства РФ поделился на заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД страны.
«За прошедший период существенно повысился уровень взаимодействия с государствами СНГ, Китаем, Индией, Ираном, Турцией и арабскими странами», — указал Лавров.
Прежде министр иностранных дел РФ рассказал, почему такую зависимую от Вашингтона риторику ведет французский президент Эммануэль Макрон. Подробностями поделился телеканал «Царьград».