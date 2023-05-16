Житель Омской области обвиняется в поджоге двух тракторов

При этом сельчанин находился под административным надзором. После совершения поджога он пытался скрыться от полицейских, но вскоре был задержан. Свою вину молодой человек полностью признал, но возместить причиненный ущерб не смог. Теперь ему может грозить до пяти лет лишения свободы.