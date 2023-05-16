Житель Омской области обвиняется в поджоге двух тракторов

В Шербакульском районном суде Омской области будет рассмотрено уголовное дело ранее судимого 28-летнего местного жителя. Его обвиняют в поджоге двух дорогостоящих тракторов и нарушении режима административного надзора.
Как установили следователи, молодой человек изрядно выпил и решил пробраться на территорию предприятия, где он раньше работал. Там он поджег два трактора стоимостью более 23 миллионов рублей, сообщает сетевое издание «Омск — Информ».
При этом сельчанин находился под административным надзором. После совершения поджога он пытался скрыться от полицейских, но вскоре был задержан. Свою вину молодой человек полностью признал, но возместить причиненный ущерб не смог. Теперь ему может грозить до пяти лет лишения свободы.