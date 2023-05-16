Мужчина выследил и избил школьника за ношение георгиевской ленточки в Нижегородской области

На следующий день тот же мужчина подкараулил юношу у магазина, сбил его с ног и начал наносить удары по лицу. При этом избиение сопровождалось криками со стороны неизвестного: «Слава Украине, слава Америке!». Перед тем, как покинуть место происшествия, злоумышленник сорвал с пострадавшего ленту.