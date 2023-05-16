Мужчина выследил и избил школьника за ношение георгиевской ленточки в Нижегородской области

В Нижегородской области неизвестный мужчина выследил и избил 17-летнего школьника за ношение георгиевской ленточки. Об этом пострадавший молодой человек лично сообщил Telegram-каналу «Shot».
По имеющейся информации, избиение произошло в городе Павлово. Известно, что 11-классник ходил по улицам с прикрепленной на одежду георгиевской ленточкой. После окончания праздников школьник не снял ее и продолжил ходить по городу с символом Победы.
В итоге уже 10 мая некий мужчина подошел к юноше и начал в агрессивной форме задавать вопросы. Также он потребовал от подростка снять ленточку. В тот раз обошлось без насилия, молодой человек смог убежать.
На следующий день тот же мужчина подкараулил юношу у магазина, сбил его с ног и начал наносить удары по лицу. При этом избиение сопровождалось криками со стороны неизвестного: «Слава Украине, слава Америке!». Перед тем, как покинуть место происшествия, злоумышленник сорвал с пострадавшего ленту.
Возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». Нападавшего ищут. Ему грозит до трех лет тюрьмы.
Ранее на чемпионате мира по дзюдо в Катаре с трибун выгнали людей из-за георгиевских лент. Сначала организаторы соревнований попросили трех болельщиков снять символы Победы, однако они отказались это сделать.