Мужчина с оттопыренными ушами, свернутым вправо носом, шрамом на ключице и скрюченными пальцами пропал на Кубани

Виталия она описала как высокого, худощавого, русоволосого мужчину с карими глазами. В день исчезновения Виталий был одет в куртку и брюки камуфлированного зеленого цвета и белые кроссовки, при себе имел телефон. Также женщина перечислила особые приметы: сломанный и свернутый вправо нос, оттопыренные уши, шрам от перелома ключицы и скрюченные грубые пальцы.