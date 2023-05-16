Мужчина с оттопыренными ушами, свернутым вправо носом, шрамом на ключице и скрюченными пальцами пропал на Кубани

Виталий Жуков 1971 года рождения пропал в Краснодарском крае. Об этом сообщила в полицию его мать.
Как сообщает источник ФАН в правоохранительных органах, пропавший проживал в городе Апшеронск по адресу Оборонная, 9. Виталий ушел из дома 10 мая и с тех пор его местонахождение неизвестно. Его мать, Ольга Жукова, обратилась с заявлением в полицию.
Виталия она описала как высокого, худощавого, русоволосого мужчину с карими глазами. В день исчезновения Виталий был одет в куртку и брюки камуфлированного зеленого цвета и белые кроссовки, при себе имел телефон. Также женщина перечислила особые приметы: сломанный и свернутый вправо нос, оттопыренные уши, шрам от перелома ключицы и скрюченные грубые пальцы.
Ранее в Таиланде нашли тело пропавшего россиянина. Погибшего в море обнаружили рыбаки спустя двое суток после исчезновения.