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«Наверняка войдет в историю»: председатель Союза журналистов РФ Соловьев отметил значимость покойного Сагалаева

Общество
«Наверняка войдет в историю»: председатель Союза журналистов РФ Соловьев отметил значимость покойного Сагалаева

В Москве началось прощание с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым. Траурную церемонию посетил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Эдуард Михайлович (Салагаев — Прим. ред), наверняка, войдет в историю и в будущие учебники журналистки», — отметил Соловьев.

Он отметил, что во время работы Сагалаева в отечественном телевидении произошли «удивительные перемены». Тогда вместо дикторов в новостных эфирах появились ведущие. Соловьева указал и на создание телевизионной службы новостей, передает Telegram-канал Zvezdanews.

Сагалаев скончался в 76 лет. Гражданская панихида 16 мая проходит в траурном зале Троекуровского кладбища.
Сагалаев прощание соловьев
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