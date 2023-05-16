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Президент России Владимир Путин назначил Ивана Солтановского послом РФ в Ватикане

Политика
Президент России Владимир Путин назначил Ивана Солтановского послом РФ в Ватикане

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил на должность посла РФ в Ватикане Ивана Солтановского. Последний до ноября 2022 года был постоянным представителем России при Совете Европы.

До Солтановского послом РФ в Ватикане был Александр Авдеев. Глава государства подписал соответствующий указ об освобождении дипломата от должности.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин одобрил поставки нефти и нефтепродуктов по старым договорам с дружественными странами. Российский лидер подписал соответствующий закон, который вступил в силу со дня подписания.
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