Президент России Владимир Путин назначил Ивана Солтановского послом РФ в Ватикане

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил на должность посла РФ в Ватикане Ивана Солтановского. Последний до ноября 2022 года был постоянным представителем России при Совете Европы.
До Солтановского послом РФ в Ватикане был Александр Авдеев. Глава государства подписал соответствующий указ об освобождении дипломата от должности.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин одобрил поставки нефти и нефтепродуктов по старым договорам с дружественными странами. Российский лидер подписал соответствующий закон, который вступил в силу со дня подписания.