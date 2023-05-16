«Демонстрируют собственную глупость»: сенатор Цеков о попытках ЦРУ вербовать россиян через Telegram

Соединенные Штаты Америки пытаются себя выставить настолько «великими», что не стесняются откровенно рассказывать о своих намерениях. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил сенатор Сергей Цеков.
Ранее стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США открыто начало вербовать жителей России в Интернете, используя возможности мессенджера Telegram.
Сотрудники спецслужбы создали канал, в котором сообщили, что американская сторона интересуется чувствительной информацией об «экономике и высшем руководстве» РФ.
«ЦРУ впервые устанавливает присутствие в Telegram, чтобы связаться с теми, кто чувствует себя вынужденным взаимодействовать с ЦРУ», — написано в одном из постов.
Как отмечает телеканал CNN, задействованные в проекте сотрудники ведомства намерены получить от граждан России «информацию, в которой нуждаются США».
«Они пытаются выставить себя настолько «великими», что не стесняются публиковать свои доклады, в которых они откровенно рассказывают, как будут действовать в отношении России. Не стесняются говорить о том, что им без разницы выиграет Украина или нет, они цинично заявляют о том, что будут вмешиваться в дела других государств, будут пытаться свергать легитимные, но неудобные для них правительства. Обратите внимание, что они делают это все открыто», — прокомментировал ситуацию сенатор Сергей Цеков.
По его словам, ЦРУ пытаются открыто вербовать и это показывает, что США «ощущают себя невероятно великой, исключительной страной», которой позволяется делать все что угодно. Собеседник ФАН добавил, что в Москве и раньше понимали, что разведка противника занимается вербовкой, а теперь будут знать еще об одном канале получения информации.
«Они чувствуют свое «величие» и безнаказанность и такими инициативами демонстрируют свою глупость. Глупо делать подобные заявления открыто. Нам же нужно проводить контр работу, отслеживать ситуацию в мессенджере, отслеживать какие-то варианты выхода граждан РФ на американские спецслужбы. Там же и телефоны указываются и много другой информации. А вообще, нужно делать так, чтобы ЦРУ «вербовали» строго определенных людей, такое же тоже можно сделать. Я, конечно, не эксперт, но, думаю, такое возможно», — заключил политик.
Ранее бывший аналитик ЦРУ предсказал побег Владимира Зеленского с Украины.