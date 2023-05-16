«Демонстрируют собственную глупость»: сенатор Цеков о попытках ЦРУ вербовать россиян через Telegram

По его словам, ЦРУ пытаются открыто вербовать и это показывает, что США «ощущают себя невероятно великой, исключительной страной», которой позволяется делать все что угодно. Собеседник ФАН добавил, что в Москве и раньше понимали, что разведка противника занимается вербовкой, а теперь будут знать еще об одном канале получения информации.