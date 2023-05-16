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Количество населения в Калининградской области сократилось на 268 человек

Общество
Количество населения в Калининградской области сократилось на 268 человек

Численность жителей Калининградской области в марте этого года снизилась на 268 человек до значения 1 032 075 человек. Об этом рассказали в Калининградстате.

По данным ведомства, в январе этого года естественная убыль населения сократилась на 428 человек по сравнению с тем же периодом 2022 года, пишет сетевое издание «Калининград Медиа». Помимо этого, число умерших превзошло количество новорожденных почти в 1,7 раза. Но потери численности населения, вызванные естественной убылью, частично компенсировались за счет миграционного прироста.

Однако и сам миграционный прирост населения сократился на 73 человека или 11,7%, поделились в Федеральной службе государственной статистики по Калининградской области.
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