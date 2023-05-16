Количество населения в Калининградской области сократилось на 268 человек

По данным ведомства, в январе этого года естественная убыль населения сократилась на 428 человек по сравнению с тем же периодом 2022 года, пишет сетевое издание «Калининград Медиа». Помимо этого, число умерших превзошло количество новорожденных почти в 1,7 раза. Но потери численности населения, вызванные естественной убылью, частично компенсировались за счет миграционного прироста.