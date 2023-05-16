Изнасилованная полицейским в петербургском ЦВС школьница в пятый раз сбежала от родителей

Девочка, которая подверглась изнасилованию со стороны воспитателя ЦВС для несовершеннолетних, неоднократно сбегала из дома. Путешествие в Петербург, в результате которого она оказалась в полиции, — это пятый по счету побег, сообщает источник ФАН.
По его словам, несовершеннолетняя жила в Северной столице у знакомого и состояла с ним в интимной связи. Задержать беглянку удалось наряду ППС. Правоохранители увидели девочку на улице — несовершеннолетняя шла в обнимку со взрослым мужчиной.
Последний, догадавшись, что дело может закончиться не самым лучшим образом, сбежал, а юную москвичку доставили в ЦВС. Сначала девочка наврала полицейским, заявив, что она петербурженка. Стражи порядка пробили данные школьницы по розыскной базе, после чего беглянка созналась.
Сотрудникам полиции предстоит разобраться в случившемся: либо найти доказательства слов девочки, либо их опровергнуть. С этой целью будет назначены экспертиза и другие мероприятия, уточнил источник ФАН.
Ранее сообщалось, что изнасилованная петербургским полицейским 14-летняя девочка торговала собой за жилье. С сутенером школьница якобы познакомилась в Северной столице после того, как сбежала от родителей из Москвы.