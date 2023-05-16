Изнасилованная полицейским в петербургском ЦВС школьница в пятый раз сбежала от родителей

Девочка, которая подверглась изнасилованию со стороны воспитателя ЦВС для несовершеннолетних, неоднократно сбегала из дома. Путешествие в Петербург, в результате которого она оказалась в полиции, — это пятый по счету побег, сообщает источник ФАН.