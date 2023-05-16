Актер Андрей Соколов поделился своими впечатлениями после поездки в Мариуполь

Народный артист России Андрей Соколов в августе прошлого года в составе делегации Общероссийского народного фронта посетил Мариуполь и привез его жителям гуманитарную помощь. Свои воспоминания после этой поездки он рассказал в эфире программы «Жизнь и судьба».
В беседе с телеведущим Борисом Корчевниковым актер сказал, что в городе не осталось «ни одного живого места». Следует отметить, что в этот день он специально приехал на ту улицу, где 35 лет назад снимали художественный фильм «Маленькая Вера», в котором он исполнил главную роль. По его словам, в тот момент туда приехали жильцы, которые пытались вывезти сохранившиеся вещи.
«Ни одного "живого" места!.. И в этот день туда приехали жильцы, которые пытались спасти какой-то скарб…, и надо было видеть животный ужас в их глазах! Потому что это сравнить нельзя ни с чем! Может, так нельзя говорить, но это фактически Сталинград – город стерт с лица земли», — вспоминает Соколов.
Артист добавил, что им также удалось увидеть ту часть города, где сейчас строятся новые дома. По его словам, там в глазах людей было видно, «что возвращается надежда, что будущее существует».
Ранее стало известно, что в Мариуполе при поддержке Фонда капитального ремонта Московской области начались работы по благоустройству Приморского парка и набережной.