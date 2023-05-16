Актер Андрей Соколов поделился своими впечатлениями после поездки в Мариуполь

В беседе с телеведущим Борисом Корчевниковым актер сказал, что в городе не осталось «ни одного живого места». Следует отметить, что в этот день он специально приехал на ту улицу, где 35 лет назад снимали художественный фильм «Маленькая Вера», в котором он исполнил главную роль. По его словам, в тот момент туда приехали жильцы, которые пытались вывезти сохранившиеся вещи.