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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что резервисты не попадут в зону СВО

Общество
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что резервисты не попадут в зону СВО

Призванные на военные сборы граждане, пребывающие в запасе, не попадут в зону специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.

Недавно президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы резервистов и военнослужащих запаса. За неявку гражданам грозит штраф до 3 тысяч рублей. Картаполов подчеркнул, что призванные на сборы россияне не будут отправлены в зону СВО для прохождения воинской службы.

Ранее глава Госдумы по обороне рассказал, что в период проведения весенней призывной компании будет протестирована система электронных повесток. Об этом сообщает РИАМО.
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