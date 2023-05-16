Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что резервисты не попадут в зону СВО

Недавно президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы резервистов и военнослужащих запаса. За неявку гражданам грозит штраф до 3 тысяч рублей. Картаполов подчеркнул, что призванные на сборы россияне не будут отправлены в зону СВО для прохождения воинской службы.