Жена бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера Со Ен Шредер-Ким была уволена из компании NRW.Global Business после того, как 9 мая посетила торжественный прием, организованный посольством РФ в Германии по случаю 78-летия Победы в ВОВ. Об этом пишет Bild.
По информации газеты, жена экс-канцлера работала в NRW.Global Business в качестве представителя в Южной Корее. Ранее компания неоднократно просила Шредер-Ким не высказываться публично о политике, особенно о событиях на Украине. Но после посещения приема в посольстве России в ФРГ было принято окончательное решение немедленно освободить ее от должности и прекратить взаимодействовать с ней без предварительного уведомления.
Отмечается, что на торжественном мероприятии также присутствовали крупные немецкие политики, ветераны войны, жители блокадного Ленинграда, представители Русской православной церкви. Также на прием прибыли дипломатические представители стран СНГ, Азии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока, журналисты и общественные деятели.
Ранее журналист Джексон Хинкл сообщил о причине увольнения телеведущего Такера Карлсона из компании Fox News. По словам представителя СМИ, на данное решение повлиял президент Украины Владимир Зеленский.