Супруга экс-канцлера ФРГ Шредера потеряла работу после посещения 9 мая посольства РФ

По информации газеты, жена экс-канцлера работала в NRW.Global Business в качестве представителя в Южной Корее. Ранее компания неоднократно просила Шредер-Ким не высказываться публично о политике, особенно о событиях на Украине. Но после посещения приема в посольстве России в ФРГ было принято окончательное решение немедленно освободить ее от должности и прекратить взаимодействовать с ней без предварительного уведомления.