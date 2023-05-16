Мужа певицы Нюши могут проверить на факт ухода от налогов

Представители движения «Зов народа» направили главе СК России Александру Бастрыкину прошение о проверке тренера и «мастера ресурсного состояния» Игоря Сивова на факт ухода от налогов. Бизнесмен является супругом известной певицы Нюши.
Сивов на своих тренингах обещает участникам расслабление, способность услышать внутренний голос, любовь к себе и вхождение в глубины подсознания. Стоимость удовольствия составляет чуть меньше миллиона рублей. Общественники «Зова народа» усомнились в добропорядочности Сивова и направили главе СКР прошение о проверке тренера по факту неуплаты налогов, передает Telegram-канал SHOT.
Помимо психологических тренингов у 42-летнего мужа Нюши есть и другая работа. Он является главным советником президента Международной федерации студенческого спорта (FISU).
Ранее Бастрыкин сообщил, что блогер Елена Блиновская не возместила всю сумму неуплаченных налогов. Автор «Марафона желаний» из 900 миллионов рублей направила только 10 миллионов.