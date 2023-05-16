Мужа певицы Нюши могут проверить на факт ухода от налогов

Сивов на своих тренингах обещает участникам расслабление, способность услышать внутренний голос, любовь к себе и вхождение в глубины подсознания. Стоимость удовольствия составляет чуть меньше миллиона рублей. Общественники «Зова народа» усомнились в добропорядочности Сивова и направили главе СКР прошение о проверке тренера по факту неуплаты налогов, передает Telegram-канал SHOT.