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Почти три тонны наркотиков в контейнерах с бананами конфисковали в Италии

Происшествия
Почти три тонны наркотиков в контейнерах с бананами конфисковали в Италии

Почти три тонны запрещенного вещества конфисковали сотрудники Финансовой гвардии Италии. Его пытались перевести в емкостях с бананами.

Наркотики весом 2734 килограмма из Эквадора собирались доставить в Армению. Их перехватили в порту города Джойя-Тауро. Выявить вещество помогли специальные сканеры и собака по кличке Джоэл.

По оценке Финансовой гвардии, этот «груз» мог принести сбытчикам более 800 млн евро. В дальнейшем наркотики уничтожили.

Ранее сотрудники управления по борьбе с наркотиками совместно с правоохранителями задержали в Подмосковье троих человек за выращивание запрещенных растений. В ходе осмотра была обнаружена целая плантация.
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