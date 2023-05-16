Почти три тонны наркотиков в контейнерах с бананами конфисковали в Италии

Почти три тонны запрещенного вещества конфисковали сотрудники Финансовой гвардии Италии. Его пытались перевести в емкостях с бананами.
Наркотики весом 2734 килограмма из Эквадора собирались доставить в Армению. Их перехватили в порту города Джойя-Тауро. Выявить вещество помогли специальные сканеры и собака по кличке Джоэл.
По оценке Финансовой гвардии, этот «груз» мог принести сбытчикам более 800 млн евро. В дальнейшем наркотики уничтожили.
Ранее сотрудники управления по борьбе с наркотиками совместно с правоохранителями задержали в Подмосковье троих человек за выращивание запрещенных растений. В ходе осмотра была обнаружена целая плантация.