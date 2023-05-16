Работники администрации Новосибирска помогли потушить горящий троллейбус

Пожарные приехали быстро, но до этого пламя удалось потушить. Начальник управления мэрии города Новосибирска по делам ГО, ЧС и обеспечению пожарной безопасности Александр Ерохин поблагодарил коллег за неравнодушие и готовность прийти на помощь в трудный момент.