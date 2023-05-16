Работники администрации Новосибирска помогли потушить горящий троллейбус

В центре Новосибирска, неподалеку от здания мэрии внезапно загорелся троллейбус. Водитель с помощью сотрудников мэрии сумел справиться с огнем до прибытия пожарной команды.
Огонь вспыхнул на крыше троллейбуса, возможно, из-за неисправности электрической проводки, сообщает сетевое издание «Сибкрай.ru». Водитель помог эвакуироваться из салона 25 пассажирам, после чего приступил к тушению огня. На помощь ему пришли сотрудники городской администрации.
Пожарные приехали быстро, но до этого пламя удалось потушить. Начальник управления мэрии города Новосибирска по делам ГО, ЧС и обеспечению пожарной безопасности Александр Ерохин поблагодарил коллег за неравнодушие и готовность прийти на помощь в трудный момент.