Дрон-камикадзе атаковал автомобильный пункт пропуска в Брянской области

БПЛА рухнул на территории пропускного пункта «Новые Юрковичи» в Брянской области, по данным Telegram-канала SHOT.
Известно, что в ночь на 16 мая прогремел взрыв в селе Климовского района Брянской области. По предварительным данным известно, что на крышу административного здания пропускного пункта «Новые Юрковичи» рухнул беспилотник с боевой частью.
Отмечается, что инцидент произошел в 350 км от границы. Пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке города Клинцы украинским беспилотником. Летательный аппарат был сбит системой ПВО Вооруженных сил Российской Федерации. Отмечается, что никто из мирных жителей не пострадал.