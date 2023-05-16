Жительницу Симферополя во время застолья изнасиловал малознакомый собутыльник

Звонок от пострадавшей поступил в отдел полиции №2 по городу Симферополю 15 мая. Женщина 1995 года рождения сообщила, что в ходе застолья в доме на Ростовской улице с ней против воли вступил в половую связь малознакомый гражданин. Материал был передан для дальнейшей проверки в Следственный комитет по Республике Крым.