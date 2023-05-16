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Жительницу Симферополя во время застолья изнасиловал малознакомый собутыльник

Происшествия
Жительницу Симферополя во время застолья изнасиловал малознакомый собутыльник

Малознакомый собутыльник изнасиловал женщину во время распития спиртного в Симферополе. Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Звонок от пострадавшей поступил в отдел полиции №2 по городу Симферополю 15 мая. Женщина 1995 года рождения сообщила, что в ходе застолья в доме на Ростовской улице с ней против воли вступил в половую связь малознакомый гражданин. Материал был передан для дальнейшей проверки в Следственный комитет по Республике Крым.

Ранее в Петербурге задержали безработного за изнасилование 11-летней девочки. Мужчина помещен в изолятор временного содержания, в его отношении возбуждено уголовное дело.
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