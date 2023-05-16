Экс-губернатор Кировской области и член Совфеда РФ Николай Шаклеин скончался на 80-м году жизни

Бывший губернатор Кировской области и член Совета Федерации РФ от региона Николай Шаклеин скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщил действующий глава субъекта Александр Соколов.
В личном Telegram-канале он поделился этой скорбной новостью. Соколов отметил, что жизнь Шаклеина была неразрывно связана с Кировской областью. Губернатор назвал покойного отличным правоведом, так как его знания помогли в разработке Кодекса об административных правонарушениях России. Соколов выразил искренние соболезнования его родным и близким.
Ранее в 76 лет ушел из жизни президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Церемония прощания пройдет в траурном зале Троекуровского кладбища.