Экс-губернатор Кировской области и член Совфеда РФ Николай Шаклеин скончался на 80-м году жизни

В личном Telegram-канале он поделился этой скорбной новостью. Соколов отметил, что жизнь Шаклеина была неразрывно связана с Кировской областью. Губернатор назвал покойного отличным правоведом, так как его знания помогли в разработке Кодекса об административных правонарушениях России. Соколов выразил искренние соболезнования его родным и близким.