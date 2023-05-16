Мощная евразийская держава или отсталая страна-форпост НАТО: почему Западу не нужен еще один срок Эрдогана

По мнению проэрдогановских пропагандистов, Турция стала важным политическим игроком и в своем регионе, и на международном уровне. Те, кто вчера называл Османскую империю «больным человеком Европы», сегодня начали испытывать беспокойство по поводу новой эры османов. Западники, особенно немцы, говорят в своих близких кругах: «Если мы не остановим Турцию такой, какая она есть сейчас, мы никогда ее не остановим. Особенно после выборов 2023 года». То есть данная страна воспринимается Западом как центробежная сила, придерживающаяся многогранной стратегии в своих интересах. При этом она превращается в государство, которое может легко действовать за пределами своих границ. Такой образ действий иногда противоречит стратегиям западных стран, ориентированных на США. В этом контексте Европа и европейские СМИ также вносят свой вклад в организацию смуты среди турецких избирателей.