Мощная евразийская держава или отсталая страна-форпост НАТО: почему Западу не нужен еще один срок Эрдогана

Не успел завершиться первый тур президентских выборов в Турции, как главный оппонент действующего главы государства, западный фаворит Кемаль Кылычдароглу, заявил о вмешательствах в процесс со стороны России. Как по команде тему несправедливого лидерства Реджепа Таийпа Эрдогана в этой гонке подхватили и западные СМИ.
Хотя в самой Турции эксперты отмечают, что вмешательство в выборы, как минимум в информационном поле, осуществляется как раз-таки Великобританией, Германией, Францией и США.
В авторской колонке для ФАН азербайджанский политолог Назакет Мамедова объяснила, чем не угодил Западу действующий президент Турции и привела пример, как ведущие европейские СМИ борются за победу Кылычдароглу.
Западу нужна послушная Анкара. Колонка Назакет Мамедовой
Выборы, которые определят, кто станет 13-м президентом Турции, превратились в арену захватывающей дух гонки. Наряду с жителями этой страны взоры всего мира обратились к данным, поступающим из урн для голосования, но окончательный результат еще не определен. По последней информации, было вскрыто 99,37% урн для голосования. Согласно предварительным результатам, по словам главы ЦИК Турции, было видно, что за Реджепа Тайипа Эрдогана проголосовали 49,62% избирателей, за Кемаля Кылычдароглу — 44,89%, Синая Огана — 5,17% и Мухаррема Инче — 0,44%. Второй тур определен на 28 мая.
Союзная партия заявила, «согласно неофициальным результатам, уже ясно, что Эрдоган снова выйдет первым в очередном туре и будет избран 13-м президентом Турецкой Республики». А противники действующего президента — Республиканская Народная Партия заявила: «Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить права, закон и справедливость для этой страны на следующие 15 дней. Победителем станет демократия, Турция».
Тем временем в самой Турции многие считают, что вмешательство в выборы осуществляется в основном из четырех стран: Великобритании, Германии, Франции и США. Даже слова и методы, которые они используют в качестве инструментов вмешательства, одинаковые. По мере приближения выборов ведущие западные СМИ вновь начали «залпы». Они отложили в сторону так называемую журналистскую этику и начали нападать, оскорблять нынешнюю власть и турецкую демократию.
В Турции считают, что главные заказчики «информационного дебоша» находятся за кулисами. И поскольку они больше не могут делать то, что хотят путем применения «темных операций», то был выбран путь открытой атаки. Ни для кого ни секрет, что поборники «демократии и свободы» перепробовали все, чтобы добиться своей цели, включая попытку переворота. Особенно яро дезинформацию сейчас распространяют ведущие западные СМИ — The Economist, Politico, Der Speigel. Тезис у них одинаковый: «Эрдоган должен уйти!». Они стараются внушить, что «спокойный отпор Эрдогана означает — даже самые сильные, влиятельные политики тоже могут быть побеждены».
Пропрезидентские силы считают, что Турция возрождается и становится сильнее в политике, экономике, обороне и дипломатии, в то время, когда власти снова начинают тасовать карты. Это особенно беспокоит Запада, который довольно хорошо знает турецкий нрав. Поэтому они сделают все возможное, чтобы дестабилизировать Турцию, как тайно, так и открыто. Им нужна послушная Анкара, которая гарантированно будет подконтрольной.
По мнению проэрдогановских пропагандистов, Турция стала важным политическим игроком и в своем регионе, и на международном уровне. Те, кто вчера называл Османскую империю «больным человеком Европы», сегодня начали испытывать беспокойство по поводу новой эры османов. Западники, особенно немцы, говорят в своих близких кругах: «Если мы не остановим Турцию такой, какая она есть сейчас, мы никогда ее не остановим. Особенно после выборов 2023 года». То есть данная страна воспринимается Западом как центробежная сила, придерживающаяся многогранной стратегии в своих интересах. При этом она превращается в государство, которое может легко действовать за пределами своих границ. Такой образ действий иногда противоречит стратегиям западных стран, ориентированных на США. В этом контексте Европа и европейские СМИ также вносят свой вклад в организацию смуты среди турецких избирателей.
Периоды, когда западные страны могут в одностороннем порядке проводить желаемую политику, — это либо периоды переворотов, либо периоды высокой политической нестабильности в Турции. С другой стороны, с момента основания в стране сформировалась интеллигенция, находящаяся в тесном контакте с Западом и благоволящая ему. Одна из причин того, что европейские журналы, газеты и лица, формирующие общественное мнение, вмешиваются в выборы кроется в том, чтобы сделать турецкую интеллигенцию с прозападными взглядами сильнее. Иными словами, наблюдается попытка создать благоприятную политическую почву для оппонентов действующего президента, с одной стороны. И сформировать поддерживающую ее дискурсивную целостность интеллигенции, с другой.
«Мы будем отдавать приоритет отношениям с Западом, а не с Кремлем», — сказал фаворит Запада, лидер прозападной Республиканской Народной Партии, кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу.
Французский Le Point, один из популярных журналов в западных СМИ, в то же время разместил фотографию президента Эрдогана на обложку, сопроводив ее заголовком: «Угрозы войны, экспансионизм, ненависть к Западу...», — в статье не обошлось без фразы: «Эрдоган — другой Путин». Как мы видим, Запад во главе с США не может примириться с тем, что потерял Турцию, которая в течение многих лет была форпостом Запада в регионе и юго-восточным флангом НАТО.
По нашим прогнозам, Эрдоган будет переизбран и будет продолжать уводить страну в противоположную атлантизму сторону. Я уверена, он продолжит лавировать между Россией, Англией и Китаем. Если Турция сделает правильный выбор и сблизится с Россией, у нее будет шанс превратиться в мощную евразийскую державу. Иначе — западные партнеры откинут это государство на 70 лет назад, сделав отсталой страной Азии и очередным безмолвным форпостом НАТО.