Популяция комаров может уменьшится в Москве из-за засушливого лета

Как пишет издание «Вести Подмосковья», со ссылкой на АГН «Москва», в случае, если погода будет сначала дождливой, а потом опять теплой, то, вероятно, комаров может быть в текущем году достаточно много. Поскольку эти насекомые весьма быстро развиваются и им хватает нескольких теплых дней, чтобы увеличить свою численность, пояснил специалист. Однако должен совпасть ряд факторов: значительное количество осадков и высокая температура воздуха, добавил ученый.