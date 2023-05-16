Популяция комаров может уменьшится в Москве из-за засушливого лета

Комаров в столице может стать меньше, если лето в городе будет засушливым. Об этом сообщил энтомолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гомыранов.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», со ссылкой на АГН «Москва», в случае, если погода будет сначала дождливой, а потом опять теплой, то, вероятно, комаров может быть в текущем году достаточно много. Поскольку эти насекомые весьма быстро развиваются и им хватает нескольких теплых дней, чтобы увеличить свою численность, пояснил специалист. Однако должен совпасть ряд факторов: значительное количество осадков и высокая температура воздуха, добавил ученый.
По словам Гомыранова, в сухую погоду комары, питающиеся нектаром растений, с трудом добывают пищу. В случае засушливой погоды растения отцветут очень быстро и насекомым будет нечем питаться. А по данным синоптиков, лето в Центральной России будет умеренно теплым и несколько засушливым. Поэтому все зависит от погоды, резюмировал энтомолог.