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Сын экс-президента Узбекистана Петр Каримов задержан в Красногорске по подозрению в избиении супруги

Происшествия
Сын экс-президента Узбекистана Петр Каримов задержан в Красногорске по подозрению в избиении супруги

Сын бывшего лидера Узбекистана Ислама Каримова Петр задержан в Красногорске по подозрению в избиении своей супруги. Об этом стало известно 16 мая, во вторник.

Инцидент произошел в многоэтажном жилом доме на Подмосковном бульваре. Согласно сообщению, Петр Каримов во время разногласий с женой Юлией Сметанкиной ударил ее несколько раз. Соседи два раза вызывали сотрудников правоохранительных органов: на второй раз мужчину задержали. В настоящий момент Юлия находится в медицинском учреждении. У нее диагностирована тупая травма живота, сотрясение мозга, а также кровотечение. Петр, в свою очередь, доставлен в отделение полиции.

Прежде стало известно, что в Северной столице задержали мужчину за избиение сожительницы. Подробности передает телеканал RT.
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