Сын экс-президента Узбекистана Петр Каримов задержан в Красногорске по подозрению в избиении супруги

Инцидент произошел в многоэтажном жилом доме на Подмосковном бульваре. Согласно сообщению, Петр Каримов во время разногласий с женой Юлией Сметанкиной ударил ее несколько раз. Соседи два раза вызывали сотрудников правоохранительных органов: на второй раз мужчину задержали. В настоящий момент Юлия находится в медицинском учреждении. У нее диагностирована тупая травма живота, сотрясение мозга, а также кровотечение. Петр, в свою очередь, доставлен в отделение полиции.