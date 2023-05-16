Financial Times: Жозеп Боррель допустил ограничение импорта произведенных из нефти РФ индийских нефтепродуктов

Глава дипломатии ЕС считает, что попадание произведенного из российской нефти дизеля или бензина в Европу из Индии является обходом санкций. Поэтому Евросоюз «должен принять меры». Южноазиатская страна, по словам респондента, не должна превратиться в «центр по переработке» нефти РФ с последующей ее продажей сообществу.