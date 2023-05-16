Financial Times: Жозеп Боррель допустил ограничение импорта произведенных из нефти РФ индийских нефтепродуктов

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель допустил, что союз может ограничить импорт индийских нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. Об этом дипломат сообщил газете Financial Times.
Заявление было сделано в преддверии встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, на которой представитель ЕС намерен поднять данный вопрос. Возможную инициативу Боррель связывает с желанием Евросоюза ужесточить антироссийские санкции, введенные из-за конфликта на Украине.
Глава дипломатии ЕС считает, что попадание произведенного из российской нефти дизеля или бензина в Европу из Индии является обходом санкций. Поэтому Евросоюз «должен принять меры». Южноазиатская страна, по словам респондента, не должна превратиться в «центр по переработке» нефти РФ с последующей ее продажей сообществу.
Ранее стало известно о том, что лидеры G7 намерены ужесточить антироссийские санкции. Обсудить соответствующие ограничения планируется во время саммита в Японии на этой неделе.