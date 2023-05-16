Изнасилованная петербургским полицейским 14-летняя девочка торговала собой за жилье

Стали известны подробности инцидента с 14-летней девочкой в Петербурге. Изнасилованная полицейским в ЦВС для несовершеннолетних школьница в течение двух недель торговала собой за жилье, сообщает источник ФАН в МВД.
По его словам, несовершеннолетняя жила с родителями в Москве, но сбежала от них в начале апреля. Приехав в Петербург, девочка познакомилась с молодым человеком. Тот предложил ей торговать собой в обмен на жилье. Школьница согласилась и в течение двух недель работала «жрицей любви».
Однажды сотрудники полиции увидели несовершеннолетнюю на улице без сопровождения взрослых. Поскольку внешне девочка выглядит младше своих лет, стражи порядка обратили на нее внимание, после чего доставили в отделение для дальнейшего разбирательства. Вероятно, дальше школьница попала в ЦВС для несовершеннолетних, где над ней надругался полицейский.
Ранее сообщалось, что петербургский полицейский изнасиловал 14-летнюю девочку в центре временного содержания для несовершеннолетних. В отношении правоохранителя было возбуждено уголовное дело.