Изнасилованная петербургским полицейским 14-летняя девочка торговала собой за жилье

По его словам, несовершеннолетняя жила с родителями в Москве, но сбежала от них в начале апреля. Приехав в Петербург, девочка познакомилась с молодым человеком. Тот предложил ей торговать собой в обмен на жилье. Школьница согласилась и в течение двух недель работала «жрицей любви».