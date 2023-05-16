Штурмовики ЧВК «Вагнер» в ходе продвижения в укрепрайоне «Гнездо» на западной окраине Бахмута ликвидировали бывшего бойца спецназа США. Об этом в своем Telegram-канале «Позывной Брюс» сообщил военкор Федерального агентства новостей Александр Симонов.
При американце были обнаружены документы на имя Николаса Дуэйна Меймера — жителя города Бойсе, штат Айдахо. Ликвидированный наемник являлся ветераном спецподразделений армии США, бывшим «Зеленым беретом», специалистом по саперному делу.
Как рассказали «музыканты», которые участвовали в штурме позиции, на которой действовал гражданин США, во время отхода Меймер до последнего отстреливался. Однако военная удача оказалась на стороне бойцов «оркестра».
После прибытия на территорию «незалежной» американец приступил к выполнению обязанностей инструктора, тренируя бойцов территориальной обороны. Однако позже, очевидно, был переброшен украинским командованием на наиболее сложное направление.
О появлении в Бахмуте большого количества иностранных наемников ранее сообщал Евгений Пригожин, которого считают руководителем ЧВК «Вагнер». Это связано с желанием Киева любой ценой удержать город, из которого команда Зеленского сделала важный медийный символ. В результате в «Бахмутскую мясорубку» стали бросать не только слабо подготовленных теробороновцев и вчерашних мобилизованных, но и такой ценный ресурс как отряды ССО и иностранных наемников.
Необходимо сказать, что Николас Меймер стал далеко не первым иностранцем, ликвидированным на Украине. Как правило все они числятся «журналистами», «гуманитарщиками», «медиками» или «инструкторами», но погибают на передовой с оружием в руках. У бойцов «оркестра» уже собралась приличная коллекция шевронов, собранных с убитых в Бахмуте иностранных «солдат удачи».