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Бойцы ЧВК «Вагнер» ликвидировали в Бахмуте бывшего «Зеленого берета» ВС США

Весь мир
Бойцы ЧВК «Вагнер» ликвидировали в Бахмуте бывшего «Зеленого берета» ВС США

Штурмовики ЧВК «Вагнер» в ходе продвижения в укрепрайоне «Гнездо» на западной окраине Бахмута ликвидировали бывшего бойца спецназа США. Об этом в своем Telegram-канале «Позывной Брюс» сообщил военкор Федерального агентства новостей Александр Симонов.

При американце были обнаружены документы на имя Николаса Дуэйна Меймера — жителя города Бойсе, штат Айдахо. Ликвидированный наемник являлся ветераном спецподразделений армии США, бывшим «Зеленым беретом», специалистом по саперному делу.

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей

Как рассказали «музыканты», которые участвовали в штурме позиции, на которой действовал гражданин США, во время отхода Меймер до последнего отстреливался. Однако военная удача оказалась на стороне бойцов «оркестра».

После прибытия на территорию «незалежной» американец приступил к выполнению обязанностей инструктора, тренируя бойцов территориальной обороны. Однако позже, очевидно, был переброшен украинским командованием на наиболее сложное направление.

О появлении в Бахмуте большого количества иностранных наемников ранее сообщал Евгений Пригожин, которого считают руководителем ЧВК «Вагнер». Это связано с желанием Киева любой ценой удержать город, из которого команда Зеленского сделала важный медийный символ. В результате в «Бахмутскую мясорубку» стали бросать не только слабо подготовленных теробороновцев и вчерашних мобилизованных, но и такой ценный ресурс как отряды ССО и иностранных наемников.

Бойцы ЧВК «Вагнер» ликвидировали в Бахмуте бывшего «Зеленого берета» ВС США

Необходимо сказать, что Николас Меймер стал далеко не первым иностранцем, ликвидированным на Украине. Как правило все они числятся «журналистами», «гуманитарщиками», «медиками» или «инструкторами», но погибают на передовой с оружием в руках. У бойцов «оркестра» уже собралась приличная коллекция шевронов, собранных с убитых в Бахмуте иностранных «солдат удачи».
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