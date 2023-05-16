Бойцы ЧВК «Вагнер» ликвидировали в Бахмуте бывшего «Зеленого берета» ВС США

О появлении в Бахмуте большого количества иностранных наемников ранее сообщал Евгений Пригожин, которого считают руководителем ЧВК «Вагнер». Это связано с желанием Киева любой ценой удержать город, из которого команда Зеленского сделала важный медийный символ. В результате в «Бахмутскую мясорубку» стали бросать не только слабо подготовленных теробороновцев и вчерашних мобилизованных, но и такой ценный ресурс как отряды ССО и иностранных наемников.