ФСБ пресекла контрабанду 24 килограммов золота в аэропорту Домодедово

Сотрудники пограничного отряда Федеральной службы безопасности задержали в московском аэропорту мужчину, который пытался вывезти два золотых слитка из России. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
Общий вес контрабандного золота составил более 24 килограмм, а примерная стоимость слитков – 126 миллионов рублей. Следственный комитет России в отношении контрабандиста возбудил уголовное дело по части первой статьи 226.1 УК РФ.
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За попытку вывоза из России золота мужчине грозит до семи лет заключения.
Ранее «Царьград» сообщал, что в аэропорту Пулково таможенники задержали одного из пассажиров, летевших из Дубая. В багаже мужчины была спрятана иностранная валюта, превышающая допустимый для провоза лимит.