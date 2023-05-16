Жительница Ингушетии стала фигурантом уголовного дела после продажи своего ребенка подруге за 400 тысяч рублей

Жительница Республики Ингушетия стала фигурантом уголовного дела. Ее подозревают в продаже новорожденного сына подруге за 400 тысяч рублей.
Как сообщает Telegram-канал Shot, женщина сразу после выписки из роддома направилась к знакомой, проживающей в городе Карабулак. Подруга решила купить мальчика, так как сама не может иметь детей. Детали сделки были обсуждены заранее.
«Суррогатной матери» предъявлено обвинение в торговле детьми. Судьбу новорожденного определят профильные органы.
Ранее сообщалось о жительнице Екатеринбурга, которая утопила ребенка в туалете городской больницы. Его труп нашли врачи.