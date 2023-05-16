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Жительница Ингушетии стала фигурантом уголовного дела после продажи своего ребенка подруге за 400 тысяч рублей

Происшествия
Жительница Ингушетии стала фигурантом уголовного дела после продажи своего ребенка подруге за 400 тысяч рублей

Жительница Республики Ингушетия стала фигурантом уголовного дела. Ее подозревают в продаже новорожденного сына подруге за 400 тысяч рублей.

Как сообщает Telegram-канал Shot, женщина сразу после выписки из роддома направилась к знакомой, проживающей в городе Карабулак. Подруга решила купить мальчика, так как сама не может иметь детей. Детали сделки были обсуждены заранее.

«Суррогатной матери» предъявлено обвинение в торговле детьми. Судьбу новорожденного определят профильные органы.

Ранее сообщалось о жительнице Екатеринбурга, которая утопила ребенка в туалете городской больницы. Его труп нашли врачи.
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