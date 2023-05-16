Актер Владимир Гостюхин разочаровался в сбежавшем из России Дмитрии Назарове

Совместная работа на съемочной площадке со сбежавшей из России звездой сериала «Кухня» Дмитрием Назаровым привела к разочарованию. Об этом заявил актер Владимир Гостюхин.
Коллега Назарова в программе «Жизнь и судьба» поделился воспоминаниями о совместной работе с артистом в проекте «Вызов». Также Гостюхин подверг звезду «Кухни» критике из-за побега из страны.
«А он за кадром начинает мне корчить рожи, показывать язык. Он меня бесил», — заявил Гостюхин.
В апреле стало известно, что обвиняемый в дискредитации ВС России Дмитрий Назаров покинул страну. Теперь актер проживает во Франции и выступает в театрах на французском языке.