Новая спортивная площадка появится в Теньгушевском районе Мордовии

Новая, современная спортивная площадка строится сейчас в селе Шокша Теньгушевского района Республики Мордовия. Ее возведение стало возможным благодаря реализации в регионе программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Как сообщили в администрации района, все земляные работы уже завершены. Строители разровняли площадку и готовятся укладывать на нее специальное прорезиненное покрытие, сообщают «Известия Мордовии».
Спортивное оборудование, снаряды и уличные тренажеры для площадки уже закуплены. Их начнут монтировать после укладки покрытия и установки поребриков. Для отдыха сельчан над площадкой будет сооружен навес, чтобы в солнечный день там была тень. Все работы на объекте планируется завершить до 31 мая.