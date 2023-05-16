Новая спортивная площадка появится в Теньгушевском районе Мордовии

Спортивное оборудование, снаряды и уличные тренажеры для площадки уже закуплены. Их начнут монтировать после укладки покрытия и установки поребриков. Для отдыха сельчан над площадкой будет сооружен навес, чтобы в солнечный день там была тень. Все работы на объекте планируется завершить до 31 мая.