Премьер-министр ЦАР оценил ход строительства новых корпусов Университета Банги

Глава правительства поблагодарил генерального директора Саудовского фонда развития (FSD), при финансовой поддержке которого осуществляется реализация проекта. Ввод зданий в эксплуатацию планируется в сентябре 2023-го, чтобы уже в начале учебного года студенты могли проходить обучение в новых аудиториях.