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Премьер-министр ЦАР оценил ход строительства новых корпусов Университета Банги

Весь мир
Премьер-министр ЦАР оценил ход строительства новых корпусов Университета Банги

Банги, 16 мая. Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа посетил строительную площадку двух амфитеатров и четырех корпусов Университета Банги и оценил ход работ.

Глава правительства поблагодарил генерального директора Саудовского фонда развития (FSD), при финансовой поддержке которого осуществляется реализация проекта. Ввод зданий в эксплуатацию планируется в сентябре 2023-го, чтобы уже в начале учебного года студенты могли проходить обучение в новых аудиториях.

Ранее премьер-министр ЦАР лично проинспектировал работы по асфальтированию центральной улицы столицы. Укладка дорожного покрытия также осуществляется на средства FSD.

Строительство объектов инфраструктуры является частью направленного на развитие государства политического курса президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадера. В начале года глава ЦАР анонсировал ремонт дорог, возведение моста через реку Бар Сара, а также программу электрификации центральной части страны.
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