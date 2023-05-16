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Жительница Благовещенска отправила мошенникам более миллиона рублей

Общество
Жительница Благовещенска отправила мошенникам более миллиона рублей

Жительница Благовещенска перевела мошеннику более миллиона рублей, после чего тот перестал выходить на связь. Об этом рассказали в пресс-службе городского отдела МВД.

Амурчанка увидела в интернете объявление, в котором предлагалось получить дополнительный доход с помощью инвестиций в брокерскую компанию, сообщает ИА «АмурИнфо». Женщина оставила заявку на сайте, после чего с ней связался представитель организации. Он рассказал, что сначала необходимо зарегистрироваться на площадке и сделать первоначальный взнос — пять тысяч рублей.

После этого, используя различные психотехники и оперируя финансовыми терминами, лже-брокер принялся выманивать у доверчивой женщины деньги. Он обещал в самом ближайшем времени баснословные прибыли, а пока нужно вложиться еще в один очень доходный проект. В результате за два месяца амурчанка перевела мошеннику 1 319 500 рублей. После этого он перестал отвечать на телефонные звонки и сайт оказался недоступен. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, правоохранители пытаются установить лиц, причастных к преступлению.
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