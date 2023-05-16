Жительница Благовещенска отправила мошенникам более миллиона рублей

После этого, используя различные психотехники и оперируя финансовыми терминами, лже-брокер принялся выманивать у доверчивой женщины деньги. Он обещал в самом ближайшем времени баснословные прибыли, а пока нужно вложиться еще в один очень доходный проект. В результате за два месяца амурчанка перевела мошеннику 1 319 500 рублей. После этого он перестал отвечать на телефонные звонки и сайт оказался недоступен. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, правоохранители пытаются установить лиц, причастных к преступлению.