«Командованию ВСУ не хватает опыта»: аналитик Кошкин о затягивании контрнаступления Украины

Затягивание пресловутой наступательной операции Украины происходит за счет того, что командованию ВСУ не хватает опыта. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
Ранее генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Хертлинг в статье для Washington Post написал, что армия Киева не может начать контрнаступление из-за ряда сложностей в планировании и высоких рисков срыва.
«Наступательные операции требуют большего количества сил, лучшей маневренности, точного прицеливания и стрельбы, а также более длинных и надежных линий снабжения. Украинская армия еще не выполняла ничего подобного в таких масштабах. По моему опыту учений и боевых действий, даже опытным и хорошо обученным силам чрезвычайно трудно сосредоточить боевую мощь в нескольких решающих точках атаки», — отметил офицер.
Хертлинг добавил, что подобные действия могут закончиться плачевно, так как в случае если военнослужащим ВСУ дадут приказ пойти в атаку, отозвать их будет уже невозможно.
«Даже для самых элитных подразделений американской армии и самого лучшего военачальника это стало бы серьезным вызовом», — заключил он.
С выводами отставного американского офицера согласился эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
«Откровенно говоря, с теми тактическими и стратегическими выкладками, которые изложил американский генерал-лейтенант я в принципе соглашусь. Они выглядят довольно убедительно и логично — командованию ВСУ не хватает опыта и способностей для реализации задачи со сложной военной логистикой и остальным в сложившейся ситуации», — сообщил эксперт.
В том, что контрнаступление затягивается, собеседник ФАН видит также и политическую составляющую. По его мнению, Владимир Зеленский пытается войти в переговорный процесс и в случае успешной операции, выторговать для Киева некие гарантии со стороны США и НАТО.
«Более того, он хотел бы получить больше политических гарантий, вроде ускоренного вступления в блок НАТО и ЕС. Вот почему сегодня возникла такая дилемма, при которой гегемоны настаивают на скорейшем проведении наступления, а Зеленский в свою очередь, повышает количество запрашиваемых танков, самолетов, боеприпасов, объясняя это тем, что без них ВСУ не в состоянии провести наступление. Идет некий шантаж Запада и естественно Зеленский понимает, что чем дольше затягивается этот процесс, тем вероятнее его успех как политика, который обеспечивает личные позиции в случае провала на Украине. Но это не означает, что он вышел из-под контроля Вашингтона», — утверждает Андрей Кошкин.
Поездка Зеленского по странам Запада, как уверен эксперт, является неким «смотром для государств Европы, потому что в этом заинтересован американский истеблишмент.
«С другой стороны в этом видится некий скрепляющий элемент, который должен дать понять странам ЕС, что не исключено, а скорее всего надо готовится к широкомасштабным столкновениями НАТО с Россией», — заключил аналитик.
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