Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган начал предвыборную кампанию перед вторым туром голосования

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в соцсетях о том, что уже начал предвыборную кампанию перед вторым туром голосования.
Политик отметил, что нацелен «на еще более крупную победу» на предстоящем 28 мая втором туре выборов главы государства. В своем сообщении Эрдоган также отметил, что он упорно боролся в первом туре. Действующий лидер Турецкой Республики гордится тем, что он не отчаивался, несмотря на давление, и не сдался «перед лицом трудностей».
«Теперь пришло время увенчать успех, которого мы достигли 14 мая», — подытожил президент.
Ранее российский политолог, замдиректора Общества развития русского просвещения «Двуглавый орел» Артур Атаев рассказал ФАН, почему Эрдогану не удалось сразу переизбраться. Респондент заявил о таких факторах, как атака на Эрдогана со стороны западных СМИ и внутреннего «проевропейского лобби». Кроме того, Атаев рассказал о политических «промахах» главы Турции, за которые действующего президента можно справедливо критиковать.