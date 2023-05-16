Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган начал предвыборную кампанию перед вторым туром голосования

Политик отметил, что нацелен «на еще более крупную победу» на предстоящем 28 мая втором туре выборов главы государства. В своем сообщении Эрдоган также отметил, что он упорно боролся в первом туре. Действующий лидер Турецкой Республики гордится тем, что он не отчаивался, несмотря на давление, и не сдался «перед лицом трудностей».