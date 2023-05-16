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Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган начал предвыборную кампанию перед вторым туром голосования

Политика
Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган начал предвыборную кампанию перед вторым туром голосования

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в соцсетях о том, что уже начал предвыборную кампанию перед вторым туром голосования.

Политик отметил, что нацелен «на еще более крупную победу» на предстоящем 28 мая втором туре выборов главы государства. В своем сообщении Эрдоган также отметил, что он упорно боролся в первом туре. Действующий лидер Турецкой Республики гордится тем, что он не отчаивался, несмотря на давление, и не сдался «перед лицом трудностей».

«Теперь пришло время увенчать успех, которого мы достигли 14 мая», — подытожил президент.

Ранее российский политолог, замдиректора Общества развития русского просвещения «Двуглавый орел» Артур Атаев рассказал ФАН, почему Эрдогану не удалось сразу переизбраться. Респондент заявил о таких факторах, как атака на Эрдогана со стороны западных СМИ и внутреннего «проевропейского лобби». Кроме того, Атаев рассказал о политических «промахах» главы Турции, за которые действующего президента можно справедливо критиковать.
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