Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения группы мигрантов на жителя Тольятти

Несколько иностранных граждан избили мужчину за сделанное в их адрес замечание в Тольятти, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Местный житель сделал замечание молодому человеку, который создавал опасную ситуацию на дороге и чуть не сбил несколько детей. В ответ на критику группа мигрантов избила мужчину. Отмечается, что прибывший на место сотрудник полиции не предпринял никаких действий, чтобы остановить нападавших.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области установить личности злоумышленников и возбудить уголовное дело по факту избиения. Помимо этого, органы дадут правовую оценку бездействию полицейского, который не предпринял действий по разрешению конфликта.
Ранее СК РФ начал проверку по факту противоправных действий в отношении ребенка на борту самолета рейса Москва — Дубай. В совершении преступления подозревают мужчину, который сидел по соседству с мальчиком.