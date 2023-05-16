Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения группы мигрантов на жителя Тольятти

Местный житель сделал замечание молодому человеку, который создавал опасную ситуацию на дороге и чуть не сбил несколько детей. В ответ на критику группа мигрантов избила мужчину. Отмечается, что прибывший на место сотрудник полиции не предпринял никаких действий, чтобы остановить нападавших.