Политолог Ярослав Белоусов рассказал, почему России следует опасаться антироссийских настроений в Казахстане

Напомним, ранее политолог Владимир Киреев рассмотрел сценарий развития отношений Росси и Турции после выборов. Эксперт считает, что заявление одного из оппонентов Эрдогана Кемаля Кылычдароглу о вмешательстве Москвы во внутреннюю политику страны могло быть сделано для того, чтобы создать «идеологию для будущего майдана после второго этапа выборов».