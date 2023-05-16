Политолог Ярослав Белоусов рассказал, почему России следует опасаться антироссийских настроений в Казахстане

Вероятность присоединение республик Центральной Азии к санкциям против России невелика. Об этом ФАН заявил политолог Ярослав Белоусов, комментируя соответствующие опасение Министерства иностранных дел.
Эксперт считает, что присоединение к антироссийским санкциям таких стран как Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан маловероятно из-за их экономической зависимости.
«Экономически они сильно зависят от РФ и находятся в орбите влияния соседних держав — нашей, а также Китая и Ирана, которые не допустят усиления западного влияния на регион», — сказал Белоусов.
По словам политолога, среди стран Средней Азии больше всего опасение вызывает Казахстан.
«События января прошлого года показали наличие в стране крупного слоя антироссийски настроенных активистов, обладающих связями в элитах. Нет никаких гарантий, что эти события не повторятся, а учитывая российскую вовлеченность в конфликт с Украиной, наши шансы адекватно отреагировать на угрозу будут значительно меньше», — отметил эксперт.
Ярослав Белоусов добавил, что также сегодня, в рамках внешнеполитического взаимодействия, следует помнить о влиянии Турции на Центральную Азию.
«Для нас в большей степени представляет опасность приобретение Турцией четкого антироссийского крена в случае поражения Эрдогана, которое может вывести Турцию из статуса «нейтрала» в ранг открыто враждебного государства. Учитывая совместные проекты Турции и стран Средней Азии, а также само турецкое влияние в регионе, это может спровоцировать всплеск антироссийских настроений — причем как во власти, так и в оппозиции», — заключил политолог.
Напомним, ранее политолог Владимир Киреев рассмотрел сценарий развития отношений Росси и Турции после выборов. Эксперт считает, что заявление одного из оппонентов Эрдогана Кемаля Кылычдароглу о вмешательстве Москвы во внутреннюю политику страны могло быть сделано для того, чтобы создать «идеологию для будущего майдана после второго этапа выборов».