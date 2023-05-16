Врио главы ДНР Денис Пушилин оценил ситуацию на Марьинском направлении как сложную из-за переброски средств ВСУ

Он отметил, что там сейчас достаточно горячо и неспокойно, но, несмотря на это, позиции России улучшаются. Пушилин в эфире программы «Соловьев Live» указал, что продвижение военных осложняется из-за постоянной переброски резервов ВСУ и закрепления на некоторых серьезных позициях.