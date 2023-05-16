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Врио главы ДНР Денис Пушилин оценил ситуацию на Марьинском направлении как сложную из-за переброски средств ВСУ

Армия
Врио главы ДНР Денис Пушилин оценил ситуацию на Марьинском направлении как сложную из-за переброски средств ВСУ

Ситуация на Марьинском направлении оценивается как сложная из-за переброски средств Вооруженных сил Украины. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что там сейчас достаточно горячо и неспокойно, но, несмотря на это, позиции России улучшаются. Пушилин в эфире программы «Соловьев Live» указал, что продвижение военных осложняется из-за постоянной переброски резервов ВСУ и закрепления на некоторых серьезных позициях.

Ранее Пушилин сообщил о появлении западной техники на Авдеевском и Артемовском направлениях. Украинские военнослужащие активизировались по всей линии фронта.
пушилин Марьинское направление всу
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