Полицейские в Обнинске разыскали сбившего коляску электросамокатчика

Обнинская полиция разыскала электросамкатчика, который сбил коляску с малышом на тротуаре, а затем скрылся с места ДТП. Об этом уведомили в УГИБДД Калужской области.
Как пишет издание городской портал «Калуга-поиск», 12 мая в Обнинске на проспекте Ленина в час дня на коляску с ребенком наехал электросамокатчик, после чего он сбежал. В результате ребенок получил травмы. Видео ДТП очевидцы разместили в соцсети, рассказали в региональном УГИБДД.
Инспекторы ДПС, посмотрев видео, связались с оператором каршеринговой службы. Тот назвал автоинспекторам номер телефона гражданина, арендовавшего самокат. В итоге правоохранители установили личность водителя, им оказался 18-летний горожанин.
Госавтоинспекторы прибыли к юноше на дом и оформили протокол об административном правонарушении. Это приведет к взысканию административного штрафа в размере 800 рублей. В данный момент проводится административное расследование, сообщили в пресс-службе ведомства.