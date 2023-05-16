Полицейские в Обнинске разыскали сбившего коляску электросамокатчика

Как пишет издание городской портал «Калуга-поиск», 12 мая в Обнинске на проспекте Ленина в час дня на коляску с ребенком наехал электросамокатчик, после чего он сбежал. В результате ребенок получил травмы. Видео ДТП очевидцы разместили в соцсети, рассказали в региональном УГИБДД.