Авария на электроподстанции в Краснодаре привела к отключению светофоров и приостановке движения трамваев

Ранее появилась информация, что из-за технологических сбоев на объектах энергетической инфраструктуры более 18 тысяч домохозяйств Киевской области остались без света, сообщили в украинском Минэнерго. Также перебои отмечаются в Сумской, Харьковской, Черниговской областях и подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской и Запорожской областей.