Авария на электроподстанции в Краснодаре привела к отключению светофоров и приостановке движения трамваев

На электроподстанции в Краснодаре произошла авария. Об этом сообщили в мэрии города.
В результате инцидента в населенном пункте были отключены светофоры и приостановлено движение трамваев на центральных улицах. Прочие детали произошедшего на данный момент не уточняются.
Ранее появилась информация, что из-за технологических сбоев на объектах энергетической инфраструктуры более 18 тысяч домохозяйств Киевской области остались без света, сообщили в украинском Минэнерго. Также перебои отмечаются в Сумской, Харьковской, Черниговской областях и подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской и Запорожской областей.