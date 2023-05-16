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Авария на электроподстанции в Краснодаре привела к отключению светофоров и приостановке движения трамваев

Происшествия
Авария на электроподстанции в Краснодаре привела к отключению светофоров и приостановке движения трамваев

На электроподстанции в Краснодаре произошла авария. Об этом сообщили в мэрии города.

В результате инцидента в населенном пункте были отключены светофоры и приостановлено движение трамваев на центральных улицах. Прочие детали произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее появилась информация, что из-за технологических сбоев на объектах энергетической инфраструктуры более 18 тысяч домохозяйств Киевской области остались без света, сообщили в украинском Минэнерго. Также перебои отмечаются в Сумской, Харьковской, Черниговской областях и подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской и Запорожской областей.
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