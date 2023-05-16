«Самый пьяный город»: во что превращается «культурная столица»

Наш читатель из Невского района Петербурга решил поделиться наболевшим. По его наблюдениям, в городе происходит прогрессирующая алкоголизация самых разных групп населения.
По мнению респондента, виной этому ухудшающаяся социально-экономическая ситуация, а также растущее число «точек» по продаже алкогольной продукции. Словно маркетологи этих сетей уловили волну — тренд на увеличение потребления алкоголя.
«На моей лестничной площадке за последнее время трое человек потеряло работу, — рассказывает читатель. — Менеджер по каким-то закупкам, квалифицированный рабочий, кладовщик. И вот уже видно, как стали они опускаться на дно, отчаявшись трудоустроиться вновь. Ошиваются у рюмочной и местного алкомаркета, а недавно застал одного спящим на лавке у подъезда».
Действительно, то, что в Питере стали больше пить заметно невооруженным взглядом. Все чаще встречаются откровенно нетрезвые граждане, компании алкоголиков в дневное рабочее время бродят по спальным районам, пытаясь добыть деньги на пойло.
А ведь может совсем недавно, они были нормальными людьми — работали, жили заботами о доме.
В городе, несмотря на все бойкие заявления властей, крайне негативная ситуация на рынке труда. Количество рабочих мест не только не растет, но сокращается. На работу устроится ой как непросто. Сотрудники отделов кадров, словно издеваются, пуская по кругам бессмысленных собеседований, задавая некомпетентные вопросы.
Понятно, что им самим надо «показать работу» своему начальству, оправдать получение того, что правильней бы назвать «зряплатой». Вопиющая некомпетентность и среди так называемых топ-менеджеров — большинство из них своими креслами обязаны родственным связям, знакомству, блату. Не имеют ни соответствующего образования, ни опыта работы, а все туда же — в начальники.
По такому же принципу подбирают и чиновников разных уровней — вот, почему Петербург погружается в депрессию и пьянство.
Ранее писатель Александр Пелевин заявил, что «культурная политика» губернатора Александра Беглова превращает Петербург в «глухую провинцию».