«Самый пьяный город»: во что превращается «культурная столица»

Понятно, что им самим надо «показать работу» своему начальству, оправдать получение того, что правильней бы назвать «зряплатой». Вопиющая некомпетентность и среди так называемых топ-менеджеров — большинство из них своими креслами обязаны родственным связям, знакомству, блату. Не имеют ни соответствующего образования, ни опыта работы, а все туда же — в начальники.