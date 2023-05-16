Глава МЧС Александр Куренков назвал ведомство министерством добра

Служба МЧС приходит на помощь людям в тяжелых жизненных ситуациях, поэтому заслуживает называться министерством добра. Такое мнение высказал глава ведомства Александр Куренков.
Накануне он прибыл в Тюменскую область, пострадавшую от природных пожаров. Министр пообщался с жителями, чьи дома сгорели или были повреждены в результате бедствия.
«Министерство чрезвычайных ситуаций я считаю министерством добра. Здесь люди, которые приходят на помощь, когда совсем плохо. Невзирая ни на что», — заявил Куренков.
Ранее РИАМО сообщало, что спасатели локализовали девять из 13 очагов возгорания в Курганской области. В тушении огня задействованы более тысячи человек и 332 единицы техники, в том числе и авиация МЧС.