Жители Приднестровья получают сообщения с украинских номеров с призывами к терактам против российских военных

По его словам, местные жители получают сообщения с призывами к совершению агрессивных действий с украинских номеров. По данному факту в Приднестровье возбудили уголовные дела по статьям об экстремизме, терроризме, диверсии и государственной измене. В связи с возникшей ситуацией силовые службы усилили работу по контрразведке, акцентируя внимание на украинском факторе.