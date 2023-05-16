Жители Приднестровья получают сообщения с украинских номеров с призывами к терактам против российских военных

В Приднестровье указали на причастность Украины к призывам к терактам против военных России. Об этом заявил РИА Новости Глава Министерства государственной безопасности Республики Валерий Гебос.
По его словам, местные жители получают сообщения с призывами к совершению агрессивных действий с украинских номеров. По данному факту в Приднестровье возбудили уголовные дела по статьям об экстремизме, терроризме, диверсии и государственной измене. В связи с возникшей ситуацией силовые службы усилили работу по контрразведке, акцентируя внимание на украинском факторе.
Ранее Гебос указал, что Молдова и Украина спекулируют на теме силового решения конфликта в Приднестровье. Из-за этого органы безопасности переведены в усиленный режим работы.