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Учительницу средней школы из США подозревают в 20 случаях изнасилования подростка

Происшествия
Учительницу средней школы из США подозревают в 20 случаях изнасилования подростка

В штате Южная Каролина преподавательницу средней школы заподозрили в изнасиловании несовершеннолетнего мальчика. Об этом сообщает WHNS.

По имеющейся информации, 42-летняя женщина была арестована по обвинению в случаях изнасилования ученика средней школы города Уилмингтон. Учительницу подозревают в том, что в 2014 году она на протяжении примерно двух месяцев многократно насиловала подростка.

В общей сложности зафиксировано 20 таких случаев. Отмечается, что вскоре после произошедшего, в 2015 году, женщина уволилась из школы и перестала заниматься педагогической деятельностью.

Ранее стало известно о том, что в Петербурге задержали безработного мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
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