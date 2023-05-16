Учительницу средней школы из США подозревают в 20 случаях изнасилования подростка

В штате Южная Каролина преподавательницу средней школы заподозрили в изнасиловании несовершеннолетнего мальчика. Об этом сообщает WHNS.
По имеющейся информации, 42-летняя женщина была арестована по обвинению в случаях изнасилования ученика средней школы города Уилмингтон. Учительницу подозревают в том, что в 2014 году она на протяжении примерно двух месяцев многократно насиловала подростка.
В общей сложности зафиксировано 20 таких случаев. Отмечается, что вскоре после произошедшего, в 2015 году, женщина уволилась из школы и перестала заниматься педагогической деятельностью.
Ранее стало известно о том, что в Петербурге задержали безработного мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.