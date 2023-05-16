Количество пострадавших в результате взрыва в центре Луганска возросло до восьми

Число пострадавших среди мирного населения в результате взрыва в центре Луганска возросло до восьми человек. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Четверо из восьми пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Один из раненых гражданских пребывает в крайне тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось о семи пострадавших. Среди них оказался глава МВД Игорь Корнет. После инцидента он перенес тяжелую операцию. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.
СК в ЛНР возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь Корнета. По версии следствия, взрывное устройство было заложено неизвестными лицами с целью покушения на жизнь сотрудника правоохранительных органов.