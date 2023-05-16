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Количество пострадавших в результате взрыва в центре Луганска возросло до восьми

Происшествия
Количество пострадавших в результате взрыва в центре Луганска возросло до восьми

Число пострадавших среди мирного населения в результате взрыва в центре Луганска возросло до восьми человек. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Четверо из восьми пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Один из раненых гражданских пребывает в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о семи пострадавших. Среди них оказался глава МВД Игорь Корнет. После инцидента он перенес тяжелую операцию. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

СК в ЛНР возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь Корнета. По версии следствия, взрывное устройство было заложено неизвестными лицами с целью покушения на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
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